Senai passa a ter unidade para atender indústrias com consultorias e soluções inovadoras

Com expertise nos serviços de consultoria e soluções inovadoras para as indústrias de pequeno, médio e grande portes no Estado, o Senai Empresa inicia, nesta semana, uma nova etapa que reforçará a premissa de assegurar competitividade às empresas. Agora, passa a ser uma unidade autônoma, comandada pelo engenheiro-mecânico especialista em gestão Rodolpho Caesar Mangialardo.

O diretor-regional Jesner Escandolhero afirma que a mudança trará mais solidez e abrangência aos serviços do Senai Empresa. “Nós entendemos que, como o Senai Empresas é referência no atendimento à indústria, seria estratégico criar uma unidade autônoma, com fins exclusivos para prestação desses serviços, e de forma a potencializar as soluções apresentadas e, com isso, tornar nossos serviços ainda mais próximos da indústria”, afirmou.

Ao ser apresentado aos consultores do Senai Empresa, o gerente Rodolpho Mangialardo destacou que o primeiro passo será fazer um mapeamento das indústrias do Estado. “A proposta é inicial é conhecer mais de perto as necessidades das empresas e, desta forma, direcionar ainda mais os nossos serviços”, explicou.

Acompanhado do diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, do diretor-técnico do Senai, Gilberto Evídio Schaedler, e do gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa, unidade da qual o Senai Empresas até então era vinculado, Mangialardo pediu a colaboração de todos para iniciar essa nova fase. “O apoio de todos nesse momento de readequar os nossos serviços será fundamental e conto com apoio de todos vocês”, declarou.

Consultorias

O Senai Empresa oferece consultorias nas mais diversas frentes que envolvem os processos industriais, sempre com o intuito de tornar o negócio mais competitivo. Na área de alimentos e bebidas, a assessoria contribui para melhorar a qualidade dos produtos e reduzir as perdas no processo de produção, enquanto a consultoria de atendimento às normas e legislações atende empresas de diversos segmentos, oferecendo diagnóstico, orientação e assessoria técnica voltadas para implantação de Normas e Regulamentos Técnicos e Legislações.

A consultoria em logística conta com uma equipe técnica altamente especializada, infraestrutura laboratorial moderna e possibilidades de fomento em desenvolvimento de projetos inovadores. As principais vantagens para as indústrias do setor que contratam o Senai Empresa são a transferência de tecnologias avançadas, garantia da qualidade e agregação de valor aos produtos e processos.

Na área de meio ambiente, a consultoria é baseada em tecnologias para empresas crescerem de forma eficiente e sustentável, produzindo mais com menos recursos naturais, e minimizando impactos no meio ambiente, o que significa redução do desperdício na cadeia produtiva, mais lucro para a indústria e mais qualidade de vida para a sociedade.

A consultoria em moda, têxtil e vestuário atende as indústrias dos segmentos com soluções customizadas em tecnologia e inovação, contribuindo em padronização dos processos para atendimento as demandas das empresas. Na consultoria em Soluções Energéticas, o objetivo é aumentar a produtividade industrial mantendo o consumo de energia, com uso consciente e eficiente.