Senai e Sindivest alinham continuidade de parceria com Prefeitura de Sidrolândia

Representantes do Senai e do Sindivest/MS (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) reuniram-se com o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Áscoli, e com os secretários municipais Elaine Brito (Desenvolvimento Econômico e Turismo) e Nilo Cervo (Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos) para alinhar a continuidade da parceria voltada à qualificação de trabalhadores para atender as demandas das indústrias do vestuário e têxtil do município.

Na oportunidade, o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa, que também responde pela Agência do Senai de Sidrolândia, e o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, visitaram uma turma do curso de costureiro industrial, realizado na modalidade de aprendizagem industrial e que é oferecido pelo Senai em parceria com a indústria Tip Top. De acordo com Marcos Costa, o Senai tem grande interesse em manter parcerias com as prefeituras do interior do Estado.

“Os gestores públicos conhecem as necessidades da comunidade e os convênios com os municípios fazem com que estendamos a oferta de cursos a um número maior de pessoas, beneficiando diretamente a indústria local”, frisou o gerente do Senai de Campo Grande. Já o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, apresentou ao prefeito de Sidrolândia um planejamento de cursos a serem realizados em parceria com o sindicato.

“Pela proximidade com as indústrias, identificamos as demandas do município e organizamos o planejamento. Essa parceria entre Sindivest, Senai e prefeituras é muito positiva, pois vai ao encontro das necessidades de todos os interessados”, reforçou José Francisco Veloso.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Sidrolândia, Elaine Brito, acrescentou que a parceria com o Senai é essencial para geração de emprego e renda no município. “A população precisa desse tipo de oportunidade, de acesso aos cursos de qualificação, para almejar novas oportunidades profissionais e fomentar a economia de Sidrolândia”, ressaltou.