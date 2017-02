Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 16:07

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu nesta quarta-feira (8), em Brasília, com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Barone, para tratar da concessão de uma rádio FM e uma emissora de TV Educativa para a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. A reivindicação foi apresentada a Pedro Chaves na semana passada, durante encontro com a reitora Liane Calarge.

“Expliquei ao secretário Barone a importância da rádio e do canal de televisão não só para a comunidade universitária, mas para todos os moradores da Grande Dourados. Com os dois canais vai ser possível à UFGD produzir programas educativos, promover a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, além de oferecer cursos à distância para a população indígena”, revelou.

De acordo com o senador, o secretário gostou da proposta e se comprometeu a viabilizá-la não só no Ministério da Educação, mas também junto a outros órgãos do governo.

“Vou acompanhar o assunto de perto, falando inclusive com o ministro Mendonça Filho (Educação), para que possamos, o mais rápido possível, ver este sonho da UFGD realizado”, concluiu Chaves.