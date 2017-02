Publicada em 2 de fevereiro de 2017 às 17:30

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu nesta quinta-feira (02), em Brasília, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a quem apresentou pedido de investimentos na saúde de Dourados.

“Pedi um consultório médico itinerante, montado em um micro-ônibus, para levar atendimento à população dos distritos e bairros mais distantes do Centro de Dourados. Aproveitei para solicitar também dois consultórios odontológicos móveis, instalados em vans, que cumprirão o mesmo objetivo. Tratamos ainda da liberação de R$ 1,2 milhão para a prefeita Délia Razuk reformar o Pronto Atendimento Municipal, que é um sonho de toda a comunidade douradense. O ministro ficou sensibilizado com os pleitos e garantiu que fará tudo para atendê-los”, garantiu Pedro Chaves.

As solicitações de Dourados foram feitas ao senador durante audiência, concedida semana passada, em Campo Grande. Participaram do encontro o vereador Braz Mello (PSC), o secretário municipal de Saúde, Renato Vidigal, e o secretário-adjunto, Carlos Augusto Moreira.

“São reivindicações extremamente justas e necessárias para melhorar o atendimento de saúde no município. Estou me empenhando pessoalmente não só junto ao ministro mas a todo o corpo técnico do Ministério da Saúde, para que possamos atende-las o mais rápido possível”, finalizou Chaves.