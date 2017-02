Publicada em 5 de fevereiro de 2017 às 07:25

Senador discute com produtores gestão e proteção do Pantanal

O senador Pedro Chaves se reuniu neste sábado (4), em seu gabinete de Campo Grande, com um grupo de produtores rurais da planície pantaneira, para discutir o Projeto-de-Lei 750/2011, em tramitação no Senado, que estabelece uma política de gestão e proteção do Bioma Pantanal. Os produtores querem que o debate seja estendido a todos os segmentos envolvidos, entre eles o setor produtivo, para que ninguém seja prejudicado.

Pedro Chaves manifestou sua disposição de tratar o assunto de maneira equilibrada, levando em conta, inclusive, documentos importantes como o Zoneamento Econômico e Ecológico do MS, definido em lei estadual, que trata, de maneira bastante objetiva, da vocação de todas as regiões do estado, entre elas os diferentes ecossistemas pantaneiros.

“Vamos trazer a discussão para Mato Grosso do Sul na forma de audiências públicas, com a participação de todos os interessados. Temos que estabelecer um pacto ético entre o poder público, produtores rurais e ambientalistas, no qual todos trabalharão em conjunto em uma proposta que contemple os diferentes interesses e alie a produção rural ao respeito ao meio ambiente”, defendeu o senador.

Taquari – Os produtores pediram também a Pedro Chaves que ele faça gestões junto ao governo federal no sentido de retomar o projeto de recuperação do Rio Taquari, cujo assoreamento é um dos maiores desastres ambientais do Brasil, prejudicando não só o meio ambiente mas também a produção rural.

“Em outubro do ano passado sobrevoei o Taquari com o ministro Sarney Filho (Meio Ambiente) e constatei, in loco, as dimensões do problema.

Depois de muitos anos de diagnóstico e discussão, o programa está pronto e precisa ser colocado em prática. Não tenham dúvida de que farei tudo o que estiver ao meu alcance, e mais um pouco, para convencer o governo da necessidade urgente de se iniciar as ações de recuperação deste rio que é um patrimônio não só de Mato Grosso do Sul , mas do Brasil”, garantiu o senador.

O grupo que se reuniu com Pedro Chaves é formado pelos produtores Edgar Ribeiro da Silva, da Fazenda Bodoquena, Adriano Bandeira, da Fazenda Cristo , Roberto Coelho e Peter Richardson, da Fazenda São Francisco.