Publicada em 10 de fevereiro de 2017 às 13:33

Equipes trabalharão até no final de semana para que escolas estejam em boas condições para o início do ano letivo

Por determinação da prefeita Délia Razuk, equipes da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) estão intensificando os serviços de limpeza nas escolas da rede municipal, visando ao início do ano letivo na rede municipal de ensino, nesta segunda-feira (13).

O secretário de Serviços Urbanos, Joaquim Soares, explica que todas as escolas da Reme receberão os serviços de roçada e capina, além de poda de árvores e retirada de entulho, “enfim, uma limpeza completa para bem receber alunos, professores e funcionários”. Segundo ele, nesta primeira etapa “dedicamos atenção especial ao Ceim’s, para precaver que crianças sejam atacadas por insetos ou algum animal peçonhento”.

Na manhã desta sexta, as equipes procederam aos serviços de poda, roçadas e limpeza geral nos Ceim’s Dalva Vieira Martins, no Jóquei Clube; Austrílio Ferreira, Maracanã; Recanto das Crianças, Guanabara e São Francisco. Ações também estão sendo desenvolvidas na Escola Rosa Câmara, na Praça do Cinquentenário e na UBS da Cabeceira Alegre.

Joaquim disse que a equipes da secretaria trabalharão no final de semana e “até domingo se for preciso” para que na segunda-feira escolas e centros infantis estejam em perfeitas condições para receber a comunidade escolar. “Depois que terminarmos as escolas municipais, também daremos atenção às escolas estaduais, da cidade e da zona rural também”, falou. Parques infantis também receberão manutenção, como troca de areia e reparos em brinquedos danificados.

Além da limpeza, as equipes da Semsur também estão providenciando a manutenção da rede de iluminação pública, com substituição de lâmpadas queimadas nas imediações das escolas. “A prefeita quer que as áreas de escolas estejam, além de limpas, bem iluminadas. O foco da administração é o bem-estar do cidadão”, lembra.

Também nesta sexta a equipe fez a remoção e poda de árvores nas imediações do supermercado Extra e na Rua Firmino Vieira de Matos.