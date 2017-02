Selena Gomez lança “It Ain’t Me” em parceria com Kygo

Os selenators têm motivo de sobra pra comemorar nesta quinta-feira (16), já que depois de muito tempo sem nenhuma novidade, Selena Gomez lançou uma nova música para animar os nossos dias mais ainda. Em parceria com o famoso DJ norueguês Kygo, a musa do The Weeknd arrasa em um ritmo contagiante e uma letra que tem várias lições de vida.

Todo mundo sabe o que a dona do hit “Kill ‘Em With Kindness” enfrentou alguns problemas super sérios de saúde nos últimos tempos e precisou se afastar das redes sociais, dos holofotes, dos palcos e de todos que a rodeavam. Depois de mais de três meses sem dar nenhum sinal de vida, a cantora reapareceu no AMA 2016 em novembro de 2016 e fez um discurso emocionante contando o que tinha acontecido e mostrando que estava disposta a se recuperar de vez.

E nada mostra mais uma superação do que visual, namorado e, principalmente, músicas novas, não é mesmo? E a parceria com Kygo mostrou que Selena está muito madura e já dá uma boa dica do que podemos esperar dos próximos trabalhos dela. A faixa “It Ain’t Me” tem uma letra mostrando uma pessoa que se livrou de um relacionamento desigual e finalmente decidiu pensar em si mesma… Isso diz alguma coisa pra vocês? Vem Selena, vem hitão!

Do MSN Entretenimento