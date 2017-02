Seleção para estagiários da Embrapa vai até 28 de fevereiro

Estão abertas até o dia 28 de fevereiro, terça-feira, as inscrições para estágios na Embrapa Agropecuária Oeste, localizada em Dourados (MS). Ao todo são oferecidas 31 vagas para estágio obrigatório e cadastro de reserva para estágios não-obrigatório. Confira o Edital 01/2017, que dispõe as normativas do processo seletivo.

O Chefe Geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Lafourcade Asmus, salienta a relevância desse processo de estágio, especialmente, para os estudantes interessados em pesquisas científicas. “A Embrapa é um instituição que oferece condições diferenciadas para um programa de estágio. Os estudantes que entendem que a pesquisa é o seu foco profissional tem na Embrapa uma oportunidade de se qualificarem”, disse Asmus.

A quantidade de vagas e detalhes das áreas de atuação estão disponíveis para consulta, por meio do Anexo 1, do Edital 01/2017. Sendo que as vagas para estágios obrigatórios, com início previsto para abril e jornada de atividades de 20 (vinte) horas semanais, sendo quatro horas diárias, são para os estudantes de turismo, agronomia, zootecnia, ciências da computação e química e/ou química analítica, ciência biológicas, biomedicina, recursos pesqueiros ou engenharia de pesca. A Embrapa oferece transporte de ida e volta e seguro de vida.

As vagas para cadastro de reserva, para estágios não obrigatórios, são para os alunos dos cursos de ciência da computação, informática, administração de empresas (marketing), agronomia, economia, recursos pesqueiros, piscicultura e/ou engenharia de pesca, biologia, química ou química analítica.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet através do endereço https://www.embrapa.br/agropecuaria-oeste/estagios-e-bolsas, por meio de sistema on-line. Além das inscrição on-line, os candidatos devem ficar atentos ao edital (Clique aqui) que estabelece que os documentos solicitados sejam enviados por e-mail para: cpao.sgp@embrapa.br.

“O processo seletivo de estagiários da Embrapa Agropecuária Oeste tem a finalidade de normatizar, sistematizar e dar transparência as etapas de contratação de estagiários. As etapas foram planejadas levando em considerações os aspectos legais e normativos relacionados as atividades dos estagiários”, salienta Asmus.