Sebrae reinaugura prédio em Três Lagoas e lança projeto LIDER

O Sebrae reinaugurou na noite desta quarta-feira, 22 de fevereiro, sua Regional Costa Leste, que, com sede em Três Lagoas, retorna à Rua Zuleide Perez Tabox, 826, no centro da cidade. Com melhorias para reduzir o consumo de energia, além de estrutura que contempla a acessibilidade, o prédio de 569 m² conta ainda com três salas de treinamento e espaço para atendimento individual e coletivo.

“A comunidade empresarial, parceiros e a população como um todo merecem esta estrutura”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Mato Grosso do Sul e também da Fecomércio-MS, Edison Araújo. O dirigente recordou a atuação da instituição de apoio aos pequenos negócios na região Costa Leste, que em 1993 levou a Três Lagoas o balcão itinerante; em 1996 instalou no município um posto avançado, e, finalmente, em 1999, inaugurou seu escritório próprio. “O Sebrae sempre buscou soluções arrojadas para estimular o desenvolvimento regional”, concluiu.

Durante a solenidade, houve o lançamento do projeto LIDER – Formação de Lideranças para o Desenvolvimento Regional – na Costa Leste, com a palestra do consultor da ONU e do Sebrae, Augusto Portugal, especialista em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade de Londres, na Inglaterra.

O objetivo é preparar 45 lideranças que formarão ao final do processo – de um ano e meio – um grupo de trabalho responsável por alinhar as demandas dos planos locais, manter a convergência das políticas públicas municipais e de fomento estaduais e nacionais voltadas ao empreendedorismo; além de cultivar parcerias para ações em prol do desenvolvimento econômico sustentável.

“Queremos envolver não só as lideranças oficiais constituídas, como prefeitos e representantes de associações e sindicatos, mas também empresários, líderes comunitários, dentre outros cidadãos que influenciam nos rumos da comunidade”, destacou Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

O projeto LIDER já está consolidado em municípios dos estados do RS, SC e MG; com fase de implementação em MS, PE, BA e GO. Em Três Lagoas, como produto dos encontros previstos para o período, está o Plano Estratégico da Região Costa Leste de MS, composta pelos seguintes municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Robson Schmidt, gestor nacional do LIDER, explicou que o projeto “faz com que toda a sociedade busque o desenvolvimento de uma forma sustentável”. Segundo ele, somente o envolvimento efetivo e constante dos cidadãos nos rumos do município é que fará a diferença para o sucesso das políticas públicas.

Empreendedorismo na região

De acordo com o Data Sebrae, existem mais de 15 mil empresas na região, a grande maioria (90%) pequenos negócios. Em 2016, o Sebrae/MS atendeu a mais de 3.400 empreendedores em seu escritório regional e realizou mais de R$ 3 milhões em investimentos, com capacitações e ações para fomento ao empreendedorismo.