Sebrae inaugura instalações e lança Projeto LIDER nesta quarta-feira em Três Lagoas

Evento no próximo dia 22 terá palestra de Augusto Portugal, especialista em desenvolvimento local

Durante a solenidade, que tem início às 19 horas, a instituição de apoio aos pequenos negócios lança o projeto LIDER – Formação de Lideranças para o Desenvolvimento Regional – na Costa Leste, com a palestra do consultor da ONU e do Sebrae, Augusto Portugal, especialista em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade de Londres, na Inglaterra.

“O projeto LIDER visa mobilizar lideranças para promover a integração entre os setores público, privado e o terceiro setor, de modo a construir uma atuação junto à comunidade, em um processo eficiente de desenvolvimento sustentável da região Costa Leste do estado”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.