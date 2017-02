São Paulo pode perder mando por causa de garrafa jogada no campo

O São Paulo pode ser multado e até mesmo acabar perdendo mando de campo por causa da atitude de um torcedor. Durante o empate com o Novorizontino, neste sábado, no interior paulista, um torcedor do Tricolor acabou atirando uma garrafa de plástico no jogador do Tigre, que se posicionava para cobrar um escanteio aos 14 minutos do primeiro tempo. O auxiliar, que estava junto ao lance, paralisou o jogo e relatou o ocorrido ao árbitro, reforçando que naquele local só haviam torcedores do São Paulo.

Agora, a possibilidade do clube ter de jogar longe do Morumbi é real, porque o juiz Salim Fende Chavez colocou tudo em súmula: “Informo que aos 14 minutos de jogo, durante um tiro de canto a favor da equipe do Grêmio Novorizontino, uma garrafa de água foi arremessada pela Torcida do São Paulo futebol Clube dentro do gramado. Informo que a garrafa não foi recolhida pela equipe de arbitragem, pois o jogador nº10 Fernando Gabriel Vougado Ribeiro da Equipe Grêmio Novorizontino arremessou-a para fora do alambrado”, explicou Chavez no documento do jogo.

Resta saber se o Tribunal de Justiça Desportiva vai denunciar o São Paulo. Caso essa situação se confirme, o clube terá o direto de se defender ou até mesmo tentar evitar a perda do mando com uma eventual multa, também prevista pelo regulamento da competição.

No domingo, ás 16 horas, a equipe de Rogério Ceni vai receber o Santo André no estádio Cicero Pompeu de Toledo, às 16 horas. Será o quarto jogo do Tricolor em casa. Até agora, o time venceu Ponte Preta e São Bento e ficou no empate com o Mirassol. Ao todo, 108.924 pessoas já prestigiaram o São Paulo no Morumbi neste Campeonato Paulista, com destaque para o primeiro confronto, diante da Macaca, quando o público foi de 50.952 pessoas.

Vale lembrar que antes de voltar a atuar na Capital, os são-paulinos têm um importante desafio pela frente. Afinal, nesta quarta-feira, às 19h30, a equipe encara o PSTC do Paraná, em Londrina, no estádio do Café, pela segunda fase da Copa do Brasil. A vaga sai em confronto único e qualquer empate leva a definição para os pênaltis.

Da Gazeta Esportiva