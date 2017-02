RICARDO SALLES: outro inquérito civil investiga por esquema na JUCESP e na Polícia

Segundo o Jornal O Estado de São Paulo, de 17.02.2017, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito de improbidade administrativa contra o secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e duas funcionárias da secretaria por possível interferência no processo de elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Rio Tietê.

Além desse inquérito civil, em tramitação na 4ª. Promotoria de Patrimônio Público e Social de São Paulo, há outro inquérito civil na 8ª. Promotoria de Patrimônio Público e Social, que investiga supostas atividades de Ricardo de Aquino Salles no sistema policial.

Leia a portaria desse outro inquérito civil, onde um Perito do Instituto de Criminalística informou ao MP como foi procurador e coagido para retratar um laudo pericial:

“PORTARIA – INQUÉRITO CIVIL 74/2016 – 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL

REPRESENTADOS: RICARDO AQUINO SALLES. RUI ANTONIO KARAN FILHO, NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO. GRUPO BUENO NETO. NELSON LOPES OLIVEIRA JÚNIOR, JANIO BENITH. ADALBERTO BUENO NETTO

OBJETO: APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE PRATICADOS COM VISTAS A BENEFICIAR O GRUPO BUENO NETTO, QUE ATUA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Trata-se de representação ofertada por SSPATRIM Administração e Participações Ltda. noticiando supostas fraudes praticadas pelo Dr. Ricardo Aquino Salles. em concurso com os delegados Rui Antonio Karan Filho e Nestor Sampaio Penteado Filho, já afastado da função de Corregedor Geral de Polícia, por estarem envolvidos em corrupção para blindar o Grupo Bueno Neto e retardarem as medidas criminais contra ele. resultando em centenas de vítimas e em fraude que pode chegar na cifra de meio bilhão de reais.

Segundo consta. Ricardo Salles foi secretário particular do governador de São Paulo. Geraldo Alckmin, desde o início de 2013 até dezembro de 2014. em regime integrai, com salário de RS 12.445.42 (doze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Citado em ação de alimentos, o referido representado teria alegado ausência de recursos financeiros, sendo que após pedir para sair do Governo para trabalhar dentro do Grupo Bueno Neto, teria quitado suas dívidas e conquistado uma vida milionária, com barco luxuoso e diversas viagens (fls. 07).

Essa “reviravolta’ teria ocorrido porque o Sr. Ricardo Aquino Salles. advogado contratado pelo Grupo, passou a adotar expedientes fraudulentos dentro de um sistema policial para blindar a empresa Bueno Netto, com atos de favorecimento do Delegado Corregedor Nestor Sampaio Penteado Filho.

De acordo com a representação, tramitava na Delegacia de Crimes Financeiros do DEIC. em São Paulo, inquérito policial sobre fraudes financeiras em curso pelo Grupo Bueno Netto. sendo que ao tomar ciência do laudo do instituto de criminalística e da eminência de oitiva de centenas de vítimas, o ex-secretário particular do governador, Ricardo Salles. foi constituído advogado do grupo Bueno Netto. com poderes especiais e literais para atuar exclusivamente no corrupto “sistema policial”, na corregedoria da administração e na corregedoria de polícia (fls. 14).

A representação ainda noticiou que o próprio perito criminal dc IC apontou a tentativa espúria do Delegado Rui Antonio Karan Filho de induzir a perícia a erro sonegando documentos e escolhendo somente aquilo que desejava para a fraude (fls. 15). Também, anexa notícia informativa retirada de jornal de grande circulação no Estado de São Paulo com título “Cúpula da Corregedoria da polícia Civil cai após denúncia de mensalão” (fls. 17).

Ainda, a representação destaca dezenas de vítimas do Grupo Bueno Netto. apontadas em petição como testemunha, com seus endereços e dados de identificação, as quais nunca foram ouvidas, bem como o ajuizamento cada vez maior de novas ações com vítimas do grupo. Às fis. 19/22 foi acostada uma tabela identificando as referidas ações.

Segundo consta, em julho de 2015 os Bueno Netto teriam assinado adendos, com centenas de compradores do empreendimento embargado Parque Global, para evitar novas ações, também existindo engavetamento de inquérito e perseguição a policiais e peritos que estariam fazendo seu trabalho.”

