Restos mortais de corpo encontrado queimado serão enviados para análises na Capital

O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (16) em Dourados será levado para a Capital para exame de DNA e raio X, segundo a Polícia Civil de Dourados.

De acordo com o delegado que atendeu a ocorrência, Lupércio Degerone, mesmo com confirmação de familiares que a vítima é o advogado Valmir Leite Júnior, desaparecido desde ontem, é necessária confirmação via exames.

“Conforme depoimento da família, tudo leva crer que seja o advogado, mas são necessários exames como o DNA para afirmarmos taxativamente que seja ele”, relata Degerone.

Por ter sido carbonizado, os restos mortais ficaram muito pequenos, mas o corpo será trazido inteiro para o IMOL (Instituto Médico Legal e Odontológico) para verificar se há marcas como projéteis de bala.

Responsável pelas investigações, o delegado Mateus Zampieri vai pedir a quebra de sigilos telefônico e bancário do advogado.

Informações Campo Grande news