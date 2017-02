Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 09:57

Renato Gaúcho se irrita com críticas por sua ausência em jogos do Grêmio

Renato Gaúcho se irritou na última entrevista coletiva. Perguntado sobre o fato de ter deixado de comparecer ao confronto da Primeira Liga da última quarta-feira, quando os reservas do Grêmio perderam para o Flamengo, o técnico fez questão de apontar que toma decisões em conjunto com a diretoria e rechaçou a ideia de que ele comanda as decisões do clube.

“Alguém daqui foi para Brasília?”, ironizou com os jornalistas. “Aqui no Grêmio, quando acontece as coisas, acontece através de reuniões com vice-presidente, com diretor de futebol e com o presidente do clube. Todo mundo acha que o Renato faz o que quer no Grêmio. Não é bem assim não. Eu sou empregado do clube”, completou.

Conciso ao ressaltar o relacionamento e a transparência com os diretores tricolores, Renato ainda apontou que o fato de ter deixado de comparecer a alguns compromissos do ano passado, não comprometeu o principal objetivo do clube na última temporada: a Copa do Brasil. Ele ainda apontou que em 2017, isso vai voltar a ocorrer.

“Se eu não fui a Brasilia, já estava programado isso. Porque no ano passado, quando nós fomos Campeões da Copa do Brasil, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou maravilhoso que em alguns jogos o Renato não estava presente e esse ano vai acontecer em alguns jogos isso”, explicou.

Da Gazeta Esportiva