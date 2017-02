Publicada em 12 de fevereiro de 2017 às 09:24

O governador Reinaldo Azambuja encontrará autoridades da Bolívia nesta segunda-feira (13) para debater caminhos da rota bioceânica e a utilização do gás boliviano pela usina termelétrica a gás natural que será implantada em Ladário. A audiência será realizada na Prefeitura de Corumbá, às 8h.

Até o momento confirmaram presenças o prefeito Ruiter Cunha; o embaixador da Bolívia, José Kinn Franco; o ministro de Obras Públicas, Serviços e Habitação da Bolívia, Milton Carlos Hinjosa; o coordenador-geral de Assuntos Econômicos da América do Sul/Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro; e os secretários Jaime Verruck (Semade) e Marcelo Miglioli (Seinfra); além do diretor-presidente da MS Gás, Rudel Trindade.

Rota bioceânica

O ano de 2017 começou com a assinatura de um memorando de entendimento entre Paraguai e Bolívia, autorizando estudos que permitam a interconexão ferroviária entre os dois países, possibilitando acesso do Paraguai ao Oceano Pacífico (por meio do Peru) e da Bolívia ao Oceano Atlântico (via hidrovia Paraguai-Paraná). Nesse sentido, o governador Reinaldo se reúne com a embaixada e ministros da Bolívia para tratar da utilização da malha ferroviária como alternativa para o escoamento da produção sul-mato-grossense.

Gás natural

A utilização do gás boliviano pela usina termelétrica a gás natural que será implantada no município de Ladário também será debatido. No último dia 24 de janeiro, o governo do Estado concedeu a licença ambiental prévia para o grupo baiano GPE (Global Participações em Energia), que pretende investir R$ 900 milhões no empreendimento e gerar 500 empregos diretos, mais dois mil indiretos. As tratativas do governador Reinaldo Azambuja são para reiterar o fornecimento do gás diretamente da Bolívia, via ramal do gasoduto que passa por Corumbá.