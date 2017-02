Rede Solidária II: nova unidade atenderá mais de 3,5 mil pessoas por mês

Em atividade desde 2016, a nova unidade do Programa Rede Solidária – Iria Leite Vieira, no Jardim Noroeste – gerenciada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), será oficialmente inaugurada na próxima segunda-feira (20) e atenderá mais de 3,5 mil pessoas ao mês. Além de cursos, a população contará com oficinas e reuniões, como as socioeducativas do Programa Vale Renda e as atividades em parceria com a Fundação de Trabalho de MS- Funtrab.

No entorno da nova unidade a população de mais de 11 bairros como o Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes e Leon Denizart Cont serão beneficiadas diretamente com as atividades fornecidas de forma gratuita. A diretora da unidade, Juliana Funes, destaca que a abertura do Rede II aos sábados também será efetivada. “Além de toda a programação que disponibilizaremos durante a semana, durante todo o dia, aos sábados também teremos atividades recreativas e que servirão de opção para a população desse entorno”, destaca.

Entre os cursos de formação e oficinas estão os de raciocínio lógico, produção de texto, brinquedoteca, capoeira, balé, balé kids (para crianças a partir de três anos), dança contemporânea, bateria, flauta e judô.

Aos idosos também serão oferecidas atividades específicas como dança e violão. Parceria com voluntários também permitirá aos participantes o acesso a palestras como as de prevenção e orientação sobre as doenças relacionadas ao coração, ministrada por médico cardiologista.

A coordenadora geral do Programa Rede Solidária, Marta Helena, destaca que, assim como na unidade I, no bairro Dom Antonio Barbosa, as parcerias com o Senai também serão disponibilizadas na unidade II. Em média, os cursos de assistente administrativo, operador de computador, corte e costura, panificação e eletricista, terão dois meses de duração. “É uma parceria que vem dando certo e vamos disponibilizar aqui também”, resume. A coordenadora lembra ainda que, entre instrutores, estagiários e voluntários, a unidade contará com mais de 60 profissionais de diversas áreas, totalmente capacitados.

Para ter acesso aos cursos disponibilizados na nova unidade é necessário comparecer a Rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 3344-0870.

Serviço

Inauguração do Rede Solidária – unidade ‘Iria Leite Vieira’

Segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às 8h30.

Local: Rua da Conquista, 649 – Jd. Noroeste.