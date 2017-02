Recuperação surpreende e Tchê Tchê pode voltar ao Palmeiras diante do Red Bull

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras volta a trabalhar nesta terça-feira (28), quando inicia a preparação para o confronto diante do Red Bull, sexta-feira, em Campinas. A retomada aos trabalhos pode apresentar a evolução acima do esperado do meio-campista Tchê Tchê, fora há duas semanas por uma pequena fratura no úmero esquerdo.

Na semana passada, Tchê Tchê iniciou o trabalho de transição física no gramado da Academia de Futebol. Segundo planejamento da comissão técnica, a surpreendente recuperação pode levar o meio-campista a voltar já para o duelo desta semana.

“Com relação ao Tchê Tchê, não estamos apressando [a recuperação]; estamos acompanhando a evolução dele. Se machucou no momento em que vinha desempenhando seu papel, e é importante. Queremos usá-lo alguns minutos contra o Red Bull”, confessou Eduardo Baptista.

“Estamos juntos com o departamento médico e físico conversando. Se puder fazer isso, será uma grande conquista e o jogador está se mostrando à disposição”, acrescentou o treinador palmeirense.

Lesionado desde o dia 5 de fevereiro, Tchê Tchê possuía o retorno estipulado em até seis semanas. No entanto, em menos de três, já retornou aos gramados para trabalhos físicos.

Tchê Tchê não precisou de cirurgia para corrigir o problema físico. Apenas sessões de fisioterapia foram suficientes para o meio-campista afastar as dores e a lesão.

A partir desta terça-feira, de acordo com a expectativa de Eduardo Baptista, o camisa 32 deve apresentar uma evolução ainda maior. São três dias para convencer o treinador de que estará à disposição para o duelo pela sétima rodada do Paulista.

