Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 13:42

Das 18 comissões permanentes da Câmara Municipal de Dourados o vereador Ramim (PDT) participa de quatro, sendo a de Finanças e Orçamento, a de Indústria, Comércio e Turismo, a de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor e a de Habitação e Patrimônio Público.

As comissões formadas na segunda-feira, dia 6, durante reunião à tarde e aprovadas à noite na primeira sessão ordinária do ano da Câmara. Entre as atribuições das comissões estão as análises dos projetos de leis que tramitam na Câmara, com emissão de pareceres que fundamentam as decisões dos vereadores nas votações em plenário.

As comissões foram aprovadas com 17 votos favoráveis e apenas um contrário. As composição das comissões são definidas conforme o tamanho das bancadas na Câmara e também a afinidade e área de atuação de cada vereador.