Publicada em 7 de fevereiro de 2017 às 18:05

Em meio à crise e no momento em que o Brasil fechou o ano de 2016 com 12,3 milhões de desempregados, os cursos superiores e técnicos aparecem como uma das melhores alternativas para jovens que têm pressa em ingressar no mercado de trabalho. Se a ideia é turbinar o currículo ou conquistar o tão almejado primeiro emprego, o Senai vai realizar, neste sábado (11/02), em seis cidades do Estado, a 3ª Maratona de Matrículas para os interessados em nove cursos técnicos de nível médio presenciais e a distância e quatro cursos de nível superior.

“No caso dos cursos técnicos, além da duração de dois a três anos, outra vantagem é que o empregador hoje procura por candidatos com qualificação específica, que tenham formação técnica para determinada função”, explicou o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero. “Por isso, muitos jovens que estão em busca de colocação no mercado de trabalho têm optado por investir em um curso mais curto, uma forma de conquistar o tão almejado primeiro emprego e, depois, com mais tranquilidade, pensar na profissão que sempre sonhou”, emendou.

Nesta edição, a Maratona de Matrículas do Senai será realizada em seis cidades onde há unidades operacionais – Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Sidrolândia e Três Lagoas. Os colaboradores do Senai estarão de plantão nas unidades, das 8 às 12 horas, para atender os interessados em fazer matrículas e buscar mais informações sobre a oportunidade de fazer um curso.

No caso dos cursos técnicos de nível médio, são nove cursos, três deles na modalidade EAD (Educação a Distância), em que o aluno pode assistir às aulas pela Internet, no momento em que preferir, e cumprir apenas parte da carga horária obrigatória em aulas presenciais, enquanto os demais são oferecidos na modalidade presencial, com carga horária e turno específico para assistir às aulas.

Os cursos presenciais são técnico em química, técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em edificações, técnico em logística, técnico em eletrotécnica e técnico em segurança do trabalho, enquanto os disponibilizados na modalidade EAD são técnico em automação industrial, técnico em edificações e técnico em eletrotécnica. Para fazer este tipo de curso, a pessoa não precisa, necessariamente, ter concluído o Ensino Médio.

Para se matricular, é necessário apresentar uma foto 3×4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia), comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Cursos superiores

Já os cursos superiores são os de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística. Os quatro são oferecidos pela Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande (FatecSenai) e os interessados devem obrigatoriamente apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio para participar do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente na sede da FatecSenai Campo Grande, localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, no Bairro Amambai. Além disso, ainda é possível, também pelo site, agendar as provas e realizá-las na instituição de ensino ou no local informado no dia e horário que for conveniente para o candidato, sendo que as opções são de segunda à sexta-feira, das 13 às 17 horas e das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 13 às 17 horas.

Notas e o resultado do vestibular serão divulgados até 24 horas após a realização do exame, sendo que os aprovados poderão se matricular até o dia 13 de fevereiro, na secretaria acadêmica da FatecSenai Campo Grande, de segunda à sexta-feira, das 13 horas às 21h30, dia em que as aulas também terão início. Fora o processo seletivo, também é possível ingressar nos cursos aqueles que tiverem obtido nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) igual ou superior a 450 pontos, portadores de diploma de curso superior e egressos de outra instituição de Ensino Superior.

“Trata-se de uma grande oportunidade para a comunidade e o industriário de se matricular em dos cursos técnicos do Senai, cuja procura sempre é muito grande justamente porque são muito bem vistos pelo empregador. Oferecemos um leque de cursos e, ainda que o momento seja de crise e desemprego, a demanda pelo técnico mantém-se alta. Essas pessoas quando chegam para disputar um processo seletivo têm um passo à frente em relação a outros candidatos, seja no quesito postura, conhecimento técnico, proatividade, assertividade e, principalmente, conhecimento especializado naquela área onde ele está pleiteando oportunidade de trabalho e emprego”, destacou o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa.