Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 15:40

A sigla DIY vem do inglês do it yourself, termo que em português significa “faça você mesmo”. A ideia de colocar a mão na massa e preparar os próprios arranjos decorativos tem ganhado cada vez mais adeptos entre os noivos, pois trata-se de uma excelente maneira de personalizar uma festa de noivado e, também, de casamento, deixando tudo de acordo com o gosto e com a criatividade do casal.

Além de deixar o evento ainda mais bonito, acessórios feitos manualmente ajudam a economizar, afinal de contas, os noivos ainda terão muitos gastos pela frente, como o custo com as alianças e com a própria cerimônia de casamento, por exemplo. Por isso, se você também deseja inovar e criar a sua própria decoração de noivado, inspire-se com estas três ideias que separamos!

Decore a mesa com garrafas

Garrafas de cerveja longneckou mesmo de vinho podem ser reaproveitadas para fazer lindos arranjos de mesa para a festa de noivado. Existem diferentes maneiras de deixar esses objetos bem decorados e com um aspecto sofisticado. Uma sugestão é pintar as garrafas com uma tinta spray, enrolar com barbante e colocar algumas flores para deixar um ar delicado.

Castiçais feitos com taças

De uma maneira bem simples, é possível aproveitar algumas taças que você tenha em casa fora de uso para transformá-las em lindos castiçais com algumas velas. Uma dica para deixar ainda mais elegante na mesa é decorar com flores.

Cortina feita de origami

Um dos moldes de origami mais conhecidos é o de Tsuru, que, de acordo com a cultura japonesa, é uma ave sagrada, pois representa paz, saúde, felicidade e prosperidade, ou seja, tudo o que o casal precisa nessa nova etapa da vida. A última dica, então, é fazer uma cortina de origami de Tsurus para deixar a festa ainda mais linda!