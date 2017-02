Psicologia da UNIGRAN recebe calouros com Sarau Cultural

Professores, veteranos e funcionários do Núcleo de Psicologia da UNIGRAN – NPU – recepcionaram os novos acadêmicos do curso de Psicologia com Sarau Cultural de boas-vindas. O encontro aconteceu com exposição de desenhos, poemas e muita música ao vivo.

A coordenadora do NPU, Stela Victório Faustino, explica que o Sarau acabou se tornando um espaço proveitoso, sobretudo pela proximidade dos estudantes com as variadas formas de artes.

“Os veteranos que estão se formando nesse ano se dispuseram a vir para compartilhar experiências com os recém-ingressos. O objetivo é estabelecer trocas. Porque no curso sempre tem aqueles que escrevem, que gostam de desenhar, de tocar algum instrumento ou de cantar”, menciona a professora.

Dois alunos do primeiro semestre do curso de Psicologia da UNIGRAN que estiveram presentes no Sarau falaram sobre as expectativas em relação a esta nova fase. Lis Caroline Carbonari, de 17 anos, garante que se divertiu no Sarau organizado pela coordenação.

A acadêmica afirma que escolheu esta graduação após um final de ensino médio marcado por incertezas, mas acredita que optou pelo caminho certo. “Escolhi porque quero me conhecer e entender as pessoas. Acredito que tudo que os seres humanos fazem tem um motivo. Então, ao buscarmos a compreensão, vamos poder ajudar”, conta Lis Caroline.

Já Felipe Diniz Medeiros, de 28 anos, ingressa no curso com a experiência de ter estudado Direito por dois anos, mas revela que o interesse por temas próximos à Psicologia é antigo. “Eu sempre quis conhecer melhor o funcionamento da mente, e há muito tempo gosto de temas como ‘sentimentos’ e ‘emoções’”, relata o estudante.

“Vejo como um conhecimento importante que pode me dar ferramentas para mudar a minha vida, pois pretendo melhorar e com isso um dia chegar a ter a capacidade ajudar outras pessoas. Acredito que esse curso de Psicologia da UNIGRAN pode me dar estas ferramentas”, conclui Medeiros.