Promulgar projeto de lei não sancionado pelo Executivo é obrigação da Presidência da Câmara

Conforme prevê o parágrafo 7º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Dourados e o parágrafo 4º do artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados a Presidência da Câmara é obrigada a promulgar projeto de lei que não foi sancionado pelo Executivo Municipal. A não promulgação da lei implica em crimes de responsabilidade pela omissão ou improbidade administrativa.

É o que aconteceu no caso do Projeto de Lei 084/2015 que trata do transporte remunerado individual de pessoas no âmbito do município. O projeto aprovado em todas as comissões e também em plenário no dia 04 de dezembro de 2015, com 16 votos e ausência de três vereadores, foi enviado à Prefeitura no dia 16 desse mesmo mês.

Como não houve manifestação do Executivo até o momento, a atual presidente Daniela Hall (PSD), ao assumir a direção da Câmara, fez a promulgação, como manda a lei. “Estou cumprindo a minha obrigação como presidente, atendendo rigorosamente o que prevê a legislação. É questão de responsabilidade como agente público. Como advogada que sou, conheço muito bem as minhas responsabilidades como presidente da Câmara e sei igualmente das penalidades que posso sofrer quanto ao não cumprimento das minhas obrigações”, afirma Daniela.

Antes de promulgar o projeto, Daniela e a Procuradoria da Câmara fizeram um estudo e verificaram que a aprovação atendeu todos tramites regulares e normais da Casa. Passou pelas comissões de Segurança e Trânsito, Obras e Serviços Públicos, de Justiça e de Direitos Humanos, sendo aprovadas em todas. Em plenário foi discutido e aprovado em votação de urgência especial, tendo unanimidade entre os presentes na sessão.