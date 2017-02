Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 10:51

A UNIGRAN recebeu a professora Luciana Venhofen Martinelli Tavares para ministrar palestra ao corpo docente sobre “Metodologias de Ensino na Prática Pedagógica Universitária”. A cada semestre, a Instituição inicia as atividades com capacitações para os professores, visando à melhoria contínua da qualidade de ensino.

Luciana explica que antigamente o acadêmico era apenas expectador, mas com o passar do tempo e a metodologia ativa, ele se tornou o protagonista da história, sendo o gerenciador do próprio ensino. “O professor passa a ser um mediador, um companheiro, um gestor. A mudança é de extrema importância, não tem mais como ser tradicional”, revela.

Scheyla Cadori dá aula no curso de Engenharia Civil e acredita que o aluno busca algo novo no curso superior, portanto é um desafio que deve ser encarado aos poucos. “O professor tem que buscar, tem que conhecer sobre o assunto e a UNIGRAN acertou no momento de apresentar esse tema”, diz.

A Reitora Rosa Maria D′′Amato De Déa menciona que essa é uma maneira de mostrar que a equipe precisa estar frequentemente motivada e em aperfeiçoamento. “Sempre podemos melhorar, passar por outras experiências”, afirma. Segundo ela, o perfil dos estudantes mudou e a juventude precisa, por exemplo, interagir com as novas tecnologias. “O professor, então, tem que incrementar e motivar mais os discentes”, completa.

De acordo com a pró-reitora de Ensino e Extensão, Maria Alice de Mello Fernandes, o mundo está em constante transformação e, por isso, os acadêmicos precisam vivenciar situações diferentes, inclusive na sala de aula. “Aquela aula tradicional e expositiva pode chamar atenção, mas em um período curto. E nós não podemos nos acomodar como Instituição de Ensino Superior”, finaliza.