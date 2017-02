Produtor se irrita em Sanremo e acusa artistas de ingratidão

Michele Torpedine se irritou com caso envolvendo fita gravada

O Festival de Sanremo de 2017 não foi “só flores”. Durante a festa, uma acusação do produtor musical Michele Torpedine gerou polêmica. O motivo seria uma fita com a gravação da música Miserere, que teria sido jogada na lareira da casa de Luciano Pavarotti. Na dia seguinte da performance do cantor italiano Zucchero na última noite do Festival de Sanremo, Torpedine, que é seu ex-produtor e trabalha com estrelas internacionais há 36 anos, trouxe o caso à tona e atacou o cantor de blues.

“É possível que a verdade seja dita pelo menos uma vez? O caso da fita com a gravação de Miserere é pura invenção. Fui eu quem levou a gravação do Miserere a Luciano Pavarotti. Nos encontramos na suíte de um hotel na Filadélfia”, explicou o produtor à ANSA. Torpedine ainda disse que “a ingratidão é uma característica comum a todos os artistas”.

O produtor também atacou a cantora Giorgia, que se apresentou durante a segunda noite do festival. “Ela agradeceu a Pippo Baudo [apresentador de televisão] e não a mim, esquecendo talvez que, quando ele não a queria no festival, fui eu quem o convenceu a convidá-la ao Sanremo”, conta.

Michele Torpedine ainda afirma que tanto Giorgia, quanto Zucchero, Biagio Antonacci, Andrea Bocelli e o Il Volo o devem muito e diz que “os artistas tendem a demonstrar que fizeram tudo sozinhos e pegam os méritos quando tudo está bem, mas depositam a responsabilidade nos outros quando as coisas vão mal”. Segundo Torpedine, outras mentiras também foram ditas no teatro Ariston, palco do festival. “Escutei dizer que Zucchero é uma estrela com mais de 60 milhões de discos vendidos e que Giorgia vendeu 7 milhões. Mas quando isso aconteceu? Zucchero não vendeu mais do que 12 ou 13 milhões”, afirmou.

“Zucchero inventou a história das fitas queimadas na casa de Pavarotti em Modena, depois de sua primeira recusa. A verdade é que não existia fita e nem ao menos Pavarotti”, concluiu.

Da AnsaFlash