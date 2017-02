PRF inicia a segunda fase da Operação Integrada Rodovida 2016/2017

A Operação Integrada Rodovida Cidades 2016/2017 é uma ação do governo federal, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Presidência da República, Casa Civil e dos Ministérios das Cidades, Saúde e Transportes.

A Operação Rodovida se destaca como uma das mais importantes operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal cujo principal objetivo é a preservação da vida através da redução acidentes graves.

A Polícia Rodoviária Federal está na segunda fase da Operação Rodovida, cuja primeira fase teve início em 16 de dezembro de 2016 e fim em 31 de janeiro de 2017. Nesta sexta-feira(17) teve início a segunda fase da Operação, que terminará após o período de carnaval (05/03/2017).

Na manhã desta sexta-feira foram realizadas diversas fiscalizações específicas em todo o Estado. Na região metropolitana de Campo Grande, na BR 163, foi realizada uma fiscalização com foco nos itens de segurança dos veículos, inclusive pneus em mau estado. Somente nesta fiscalização, de aproximadamente 4 (quatro) horas, alusiva ao lançamento da Segunda Fase da Rodovida, foram registradas 76 autuações e 23 veículos retidos, a maioria por irregularidades de documentação e mau estado de conservação.

Nos mais de 3670 quilômetros de rodovias federais do Mato Grosso do Sul a PRF atuará objetivando a diminuição do número de acidentes, através de fiscalizações específicas, conforme peculiaridades de cada região e períodos.

No planejamento da Operação foram considerados os locais com maior incidências de infrações de trânsito e acidentes graves. Ao todo 10 (dez) Delegacias, com 22 (vinte e duas) Unidades Operacionais otimizarão o trabalho dos policiais com escalas diferenciadas e de policiais que exercem atividades administrativas.

Dez radares fotográficos serão utilizados para coibir infrações relacionadas ao excesso de velocidade. Ultrapassagens indevidas, infrações de motociclistas, não uso de equipamentos de segurança (cinto de segurança para o motorista e passageiros, e “cadeirinha” para crianças), mau estado de conservação de veículos e mau funcionamento de equipamentos de sinalização e iluminação serão prioridade nas fiscalizações, por estarem relacionadas ao auto índice de acidentes graves.

Devido ao período festivo, foram distribuídos etilômetros (bafômetros) para todas as Delegacias do estado e serão realizadas fiscalizações específicas para infrações relacionadas ao consumo de álcool.

Restrição de tráfego

A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal editou a Portaria nº124 de 09 de novembro de 2016 restringindo em determinados dias e horários o trânsito de Combinações de Veículos de Carga e demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET).

As restrições são válidas apenas em rodovias federais de pista simples.

Carnaval

24/02/2017 (sexta-feira) 16:00 às 24:00

25/02/2017 (sábado) 06:00 às 12:00

28/02/2017 (terça-feira) 16:00 às 24:00

01/03/2017 (quarta-feira) 06:00 às 12:00