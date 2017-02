PRF apreende mais de uma tonelada de maconha escondida em carga de soja

Nesta sexta-feira, 24, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou diversos fardos da droga em meio a um carregamento de soja. Um homem foi preso e declarou que levaria para o estado de SP.

Policiais na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã, na BR 463, abordaram uma carreta Iveco/Stralis, com placas de São Bernardo do Campo/SP, e desconfiaram das contradições do motorista.

Durante busca na carga foram encontrados fardos e tabletes de maconha que totalizou 1.332,1 Kg (um mil e trezentos e trinta e dois quilos e cem gramas) do entorpecente.

O motorista, um homem de 50 anos, informou que receberia um valor em dinheiro para o transporte da maconha até o estado de São Paulo.

Foram necessárias várias horas e o auxílio de um armazém para retirada dos grãos que dificultavam o acesso à droga. O homem foi encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã, onde a droga e a carreta foram apreendidas.

Em uma semana é a segunda apreensão de maconha em meio a grãos na região.