Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 08:06

Na manha desta quinta-feira(02), em Guia Lopes da Laguna, no Km 470 da BR-267, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 4,5 m³ (metros cúbicos) de madeira, do tipo prancha em uma carreta Scania com placa de Pardinho/SP, conduzida por um homem de 47 anos.

O motorista informou que não tinha nenhum tipo de documentação autorizando o transporte da madeira.

Ocorrência encaminhada a Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.