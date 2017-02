PRF apreende aproximadamente 450 kg de agrotóxicos

Motorista já tinha passagem por contrabando de agrotóxico

Na tarde desta segunda-feira, 13, em Campo Grande, próximo a um posto de combustível às margens da rodovia, no km 465, da BR 163, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Scania/R113 H 4X2 atrelado ao semirreboque SR/Guerra AG, conduzido por um homem de 49 anos.

Solicitada documentação de porte obrigatório, foi efetuado consulta ao sistema e os policiais constataram que o homem tinha passagem criminal em Sonora-MT por contrabando de agrotóxicos.

A equipe realizou busca no interior do veículo, onde foram encontrados aproximadamente 100 kg de agrotóxicos em pó em um compartimento da cabine do motorista e mais 350 litros de agrotóxicos contrabandeados na carga do semirreboque.

O motorista apresentou nota fiscal com suspensões, sem carimbo, e confessou que receberia R$ 500,00 para transportar a mercadoria até Brasnorte/MT.

Ocorrência encaminhada para Polícia Federal em Campo Grande.