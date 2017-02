Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 09:30

Na próxima terça-feira (14), Campo Grande recebe o presidente nacional do Partido NOVO, João Dionísio Amoêdo. Ele estará na Capital para ministrar a palestra de apresentação do NOVO. O evento acontece a partir das 19h30, no Hotel Deville Prime. Oportunidade única para conhecer o idealizador do Partido que hoje é um dos mais populares das redes sociais, inclusive liderando em número de seguidores no Brasil com quase 1,3 milhão no Facebook.

Atualmente são quase dez mil filiados no Brasil, sendo 150 no Mato Grosso do Sul concentrados principalmente em Campo Grande, reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos voluntários do NOVO. Este ano, o NOVO MS intensifica a divulgação pelo interior do Estado. Em fevereiro, mais duas cidades recebem as palestras de apresentação: Três Lagoas (16) e Dourados (21).

“A vinda do nosso presidente representa o reconhecimento da direção nacional do partido ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos apoiadores no MS. Nossa meta é conquistar mil sul-mato-grossenses, entre filiados e mantenedores, até o final de 2017”, explicou o presidente do Diretório de Mato Grosso do Sul, Carlos Nasser.

Nos eventos realizados neste mês de fevereiro, os participantes vão conhecer os valores, diferenciais e os resultados alcançados em 2016 e as estratégias para as eleições em 2018, visando estimular mais pessoas a participarem da política e a realizarem as mudanças que o país tanto precisa.

O NOVO publicou o edital do processo seletivo para as eleições de 2018, para Deputado Federal e Senador. É uma grande oportunidade de pessoas comuns, alinhadas com os valores do partido, se candidatarem. Para quem quiser mais informações, basta acessar o link.

“O Brasil demanda novas ideias, novas pessoas e uma nova atitude com relação à política. Precisamos de novos candidatos e de uma maior participação no processo político. E o NOVO apresenta-se como um instrumento para essa renovação”, ressaltou o presidente do Diretório Nacional, João Dionísio Amoêdo.

Sobre o NOVO

Para quem ainda não conhece o NOVO, trata-se de um movimento iniciado por cidadãos insatisfeitos com a grande quantidade de impostos pagos em contrapartida da péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos.

Este grupo de pessoas que nunca havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias.

O NOVO nasceu em 2011, mas foi homologado no dia 15 de setembro de 2015 e tem como bandeiras a defesa do livre mercado, a redução do papel do Estado na vida do cidadão, fim do fundo partidário, fim do carreirismo político, entre outros valores.

O partido tem hoje quatro vereadores eleitos, em cada uma das seguintes capitais: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Já no início do mandato, os vereadores do NOVO colocaram em prática alguns dos valores defendidos pelo partido, com a redução da verba de gabinete, do número de assessores e a qualificação comprovada da equipe.

Sobre João Amoêdo

João Dionísio Amoêdo é presidente nacional do NOVO. Engenheiro civil e administrador com passagem pelo Citibank e Itaú BBA. Desde 2010, tem se dedicado integralmente ao NOVO, pois acredita que somente através da política é possível tornar o Brasil um país admirado e com melhor qualidade de vida para todos.

Para 2018, o NOVO espera conseguir um feito ainda maior: renovar o Congresso Nacional. Mais informaçõespelo e-mail:faleconosco@novo.org.br . Aos interessados em participar do evento, o diretório estadual está disponibilizando como cortesia 150 vagas. Basta clicar no link para fazer a inscrição.

Veja o vídeo: https://youtu.be/G2d-piaOi_M

Serviço:

Evento: Palestra de Apresentação do Partido Novo com a presença de João Amoedo

Data: 14/02/2017

Horário: 19h30-21h

Local: Hotel Deville Prime

Endereço: Av. Mato Grosso, 4250

Inscrições pelo site: www.novo.org.br/eventos

Vagas limitadas