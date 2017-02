Presidente do Compem da Fiems debate em Brasília interesses dos microempresários

O presidente do Compem (Conselho Temático Permanente da Micro e Pequena Empresa Industrial) da Fiems, José Francisco Veloso Ribeiro, participou, nesta segunda-feira (20/02), na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em Brasília (DF), de reunião para tratar de diversos assuntos de interesse das micro e pequenas empresas industriais (MPEs).

A reunião abordou questões relativas ao Refis (Programa de Refinanciamento), perspectivas do Congresso Nacional e projetos de lei de interesse das micro e pequenas empresas industriais, estratégias do Governo Federal e políticas do BNDES para as MPEs industriais, Brasil Mais Produtivo, entre outros.

“O Compem continua articulado com importantes parceiros, como Senai, Sebrae e Governo Federal. A reunião levou ao alinhamento do trabalho dessas instituições em benefício das micro e pequenas empresas, especialmente no que se refere à concessão de crédito e financiamentos” declarou José Francisco Veloso, ressaltando que, em janeiro, o Governo Federal anunciou a liberação de R$ 8,2 bilhões em financiamentos para pequenas e microempresas para os próximos dois anos a partir de março via Banco do Brasil e do BNDES.

O programa, chamado de “Empreender Mais Simples: Menos Burocracia, Mais Crédito”, também prevê o investimento de R$ 200 milhões na melhoria de dez sistemas informatizados para auxiliar na desburocratização e gestão de empresas. Os primeiros módulos modernizados serão lançados em fevereiro, segundo o Sebrae, um dos responsáveis pelo programa.