Publicada em 13 de fevereiro de 2017 às 09:20

Na primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Dourados, realizada no dia 6, o vereador Alan Guedes (DEM) apresentou dois requerimentos pedindo informações sobre compras pela Prefeitura com dispensa de licitações. Alan preside a CJLR (Comissão de Justiça, Legislação e Redação), que tem como vice-presidente Idenor Machado (PSDB) e como membro Bebeto (PR).

As compras com dispensa de licitação foram publicadas no Diário Oficial do município e chamaram a atenção do vereador. “A regra nas aquisições de bens e serviços por parte da administração pública é a realização de um processo licitatório, em uma de suas várias modalidades”, explica Alan.

A dispensa, segundo ele, constitui-se como exceção a essa regra e destina-se a casos excepcionais. Para verificar se esse é o caso e se realmente há necessidade de urgência nas compras, Alan solicitou cópias dos processos de aquisição de aparelhos de ar condicionado e de material gráfico e também de outros insumos.

As comissões

Alan é membro titular em três das 18 comissões permanentes da Câmara, a de Justiça, Legislação e Redação, a de Indústria e a de Comércio e de Ética e Decoro Parlamentar.

No caso da CJLR Guedes foi inclusive membro e presidente durante toda a legislatura anterior. “CJLR é u a comissão muito importante e compete a ela a análise de todos os projetos de leis que tramitam na Câmara”, explica.

Alan também é membro da Comissão de Indústria e Comércio, que tem o objetivo de contribuir com a discussão e proposição de questões inerentes ao desenvolvimento da cidade. “As comissões são uma área importantíssima de atuação dos vereadores. Considero um privilégio ser membro de três importantes comissões. A de Justiça é onde mais trabalhei em meu primeiro mandato. É bastante técnica, mas indispensável ao bom andamento dos trabalhos da Câmara e na defesa da legalidade e dos direitos do cidadão”, afirma Alan.