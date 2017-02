Presidente da Anicer convida deputados para a 2ª rodada dos Encontros Setoriais da Indústria

Presidente da Anicer (Associação Nacional da Indústria Cerâmica) e do Sindicer/MS (Sindicato das Indústrias de Cerâmicas de Mato Grosso do Sul), Natel Henrique Farias de Moraes participou, na manhã desta quinta-feira (16/02), da sessão da Assembleia Legislativa para convidar os deputados estaduais e a população em geral para participar da próxima rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, que será realizada na segunda-feira (20/02), a partir das 19h30, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Nesta rodada, será a vez dos sindicatos das indústrias cerâmicas, da construção civil e extrativa mineral debaterem, em meio à crise econômica, estratégias e alternativas para enfrentar as ameaças ao setor no Estado. “O objetivo dos Encontros Setoriais da Indústria é firmar o nosso compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Somente os segmentos de cerâmica, construção civil e extrativo mineral reúnem hoje mais de 540 indústrias no nosso Estado e geram mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. Precisamos discutir os principais gargalos que a ameaçam essa realidade”, discursou Natel de Moraes, que ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa a convite do deputado estadual Paulo Corrêa (PR), que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Casa de Leis.

“Mato Grosso do Sul precisa avançar em um ambiente de entendimento e conciliação para que possamos produzir e gerar mais empregos e melhores salários. Não podemos retroceder e toda e qualquer medida que agrave ainda mais a situação das indústrias vai certamente atingir o consumidor com os produtos na ponta e também desencadear outras consequências, a pior delas, com certeza, o desemprego”, emendou o presidente da Anicer e Sindicer/MS, reforçando o convite.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), fez coro ao convite e pediu que os demais parlamentares participassem da 2ª rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria” para discutir os gargalos do setor. “É uma questão muito relevante para nosso Estado, então peço que todos compareçam”, disse.

Proposta

Da 1ª rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria”, realizada na segunda-feira (13/02), saiu a primeira alternativa apresentada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, aos empresários e trabalhadores das indústrias gráfica, do vestuário e calçadista. Pela sugestão, os industriais teriam a opção de aderir ao Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal, que obrigaria as empresas beneficiadas a contribuírem com 10% do que deixam de pagar de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), em troca da renovação, por mais cinco anos, dos incentivos já concedidos.

“Essa proposta foi apresentada ao governador como alternativa para estancar o déficit de arrecadação, que é a principal alegação do Executivo estadual para rever os benefícios já concedidos à indústria. Por meio dela, o empresário que tiver interesse poderá contribuir com esse Fundo sem comprometer suas atividades e compensando os investimentos”, declarou, informando que a sugestão também foi discutida com os secretários estaduais de Governo, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck.

Essas e outras alternativas continuarão a ser discutidas nas próximas semanas, quando outros segmentos da indústria realizarão as 3ª e 4ª rodadas dos “Encontros Setoriais da Indústria”. Depois de segunda-feira (20/02), quando o debate será entre os segmentos cerâmico, da construção civil e extrativo mineral, no dia 6 de março será realizada a 3ª rodada, organizada pelos sindicatos das indústrias metalmecânicas, plásticas e moveleiras.

A 4ª e última rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria” está agendada para o próximo dia 13 de março e será realizada pelos sindicatos das indústrias de alimentos e bebidas, frigorífica, panificação e laticínia. Os eventos são organizados pelo Sindivest/MS, Sindigraf/MS, Sindical/MS, Sinduscon/MS, Sindicer/MS, Siams, Simemae/MS, Sindepan/MS, Sindimad/MS, Sicadems, Silems, Sindiplast/MS, Sindiecol e Biosul.