A Prefeitura de Dourados vai designar equipes da GMD (Guarda Municipal) e da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito) para garantir a segurança dos estudantes na volta às aulas, especificamente no fator relacionado com a travessia da rodovia MS 156, que corta os conjuntos residenciais Guaicurus e novos em fase de implantação, de um lado da via, e o Dioclécio Artuzi e Harrison de Figueiredo, do outro lado.

A medida foi anunciada na manhã desta quinta-feira (9), durante reunião de um grupo de mães de alunos dessa região com os secretários municipais Raufi Marques (Governo), Audrey Milan (Educação), Silvio Perez (Guarda Municipal) e Joaquim Soares (Serviços Urbanos), no auditório da Prefeitura. Os vereadores Júnior Rodrigues (PR), líder da prefeita Délia Razuk na Câmara, e Braz Melo (PSC) também participaram do encontro.

Na reunião, representantes dos moradores desses bairros questionaram a inviabilidade do transporte escolar para o deslocamento dos filhos na volta às aulas, assunto que será alvo de Audiência Pública [proposta nesse sentido foi protocolada na Câmara pelo líder da prefeita], considerando o aumento do perímetro urbano e os custos que demandariam para levar esse benefício às regiões mais distantes.

O secretário Raufi Marques anunciou aos moradores dos bairros que, após entendimentos entre a prefeita Délia e o Governo do Estado, ficou definido que a Secretaria de Obras do Estado vai executar a implantação de uma passarela no trecho da rodovia MS 156, visando atender à travessia de estudantes. “Enquanto isso a Guarda Municipal, vai manter plantão diário na entrada das aulas, pela manhã e à tarde, e da Agetran vai cuidar da segurança na saída, nos dois períodos”.

A secretária de Educação garantiu às mães de alunos que “a orientação da prefeita Délia é para que a gente continue trabalhando juntos, ela foi vereadora, acompanhou o problema de vocês nos últimos cinco anos e, agora, na Prefeitura, determinou que seja feito tudo o que for possível, dentro da legalidade, para encontrar a melhor saída”.

As aulas estão previstas para começar dia 13 de fevereiro e até lá os alunos das Séries Iniciais e do Ensino Fundamental I e II podem requerer o passe-livre para utilização do transporte escolar, enquanto os estudantes do Ensino Médio continuam podendo usufruir do meio-passe. A Central do Passe funciona no pavilhão térreo do Terminal Rodoviário ‘Renato Lemes Soares’, em horário comercial, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas.