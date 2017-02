Prefeita e equipe debatem proposta de gestão estratégica com a Fiems

A prefeita Délia Razuk (PR) conheceu na manhã desta terça-feira (14), durante almoço oferecido pela diretoria da Fiems (a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), na sede do Senai em Dourados, a proposta de construção de um programa de gestão pública eficiente e produtiva apresentada pela entidade que representa os industriais do Estado.

“Na verdade, esse encontro serviu para o Sérgio Longen ‘pagar’ a promessa que fez comigo, ainda durante a campanha eleitoral, de nos ajudar a implantar em Dourados um modelo de gestão pública capaz de impactar todos os segmentos e colocar a nossa cidade no devido lugar que merece no cenário nacional”, disse a prefeita, após trocar impressões sobre a proposta.

O projeto de “Gestão Pública Produtiva”, sugerido a partir de estudos feitos pela equipe da Fiems, juntamente com técnicos do Governo do Estado, que já adota vários pontos dessa proposta, contém diretrizes e estratégias que permitem “fazer política com gestão”, como definiu o presidente da Fiems.

“A sociedade se mostra cada vez mais ansiosa por obras planejadas, aliadas com bons serviços de saúde e educação e a infraestrutura, de água e esgoto; por isso, estamos oferecendo essa contribuição, plantando ‘sementinhas’ nos municípios, assim como já fizemos para o Governo do Estado e em outras regiões do País”, comentou o empresário Sérgio Longen no início da apresentação.

Diálogo e participação

A proposta de gestão estratégica, segundo a prefeita, “vem de encontro ao que eu penso, porque sempre prezei pelo diálogo e a participação aberta com as pessoas”. Délia prometeu estudar, juntamente com o secretariado, as teses apresentadas para definir pela melhor forma de parceria “para colocar em prática o que couber dentro do nosso plano de metas para Dourados”.

Délia Razuk participou do encontro com representantes da Fiems acompanhada do vice-prefeito Marisvaldo Zeuli (PPS), dos secretários municipais Raufi Marques (Governo), João Fava (Fazenda), Denize Portollan (Administração), Renato Vidigal (Saúde) e da Procuradora Geral do Município, Lourdes Peres Benaduce, além dos vereadores Braz Melo (PSC), Silas Zanata (PPS) e do líder na Câmara, Júnior Rodrigues (PR).

Conforme levantamento apresentado pela equipe técnica da Fiems, Dourados ocupa hoje o 4º mais alto PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, com R$ 962,1 milhões; apenas nos últimos anos, a economia local teve um salto da ordem de 75,2%.