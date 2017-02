Publicada em 13 de fevereiro de 2017 às 09:40

A Prefeita Délia Razuk recebeu na manhã de sexta-feira (10), representantes da (AAGD) Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados. Na oportunidade, foram apresentadas à prefeita as atividades realizadas pela instituição, bem como algumas demandas.

Délia destacou o trabalho realizado pela AAGD e enfatizou que a prefeitura atuará com parceria junto a instituição, tendo em vista o fortalecimento das ações prestadas a comunidade.

“Tenho orgulho do trabalho que a associação vem desenvolvendo ao longo dos anos e vamos apoiar com o que for necessário para que se desenvolva constantemente”, disse.

A associação atende atualmente 60 famílias e oferece atividades de musicalização, equoterapia e ginástica olímpica.

Uma iniciativa da Prefeitura muito elogiada pelos representantes da AAGD durante a reunião foi a disponibilização de aulas de natação a portadores de autismo no “Jorjão”- Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão-.

O presidente da AAGD, Francisco Sobrinho de Brito, destacou o quanto a atividade tem agradado aos alunos e é importante para o desenvolvimento deles, com ênfase quanto a gratuidade da ação, a qual seria inviável financeiramente para muitas famílias.

“Eles estão adorando, os profissionais que dão as aulas são maravilhosos, o esporte contribui muito para o desenvolvimento dos autistas. Com certeza agrega muito e a maioria dos pais não teriam condições de pagar uma natação e hoje contam com a ação de graça”, disse.

A prefeita disse que buscará ampliar a atividade para o atendimento de mais alunos.