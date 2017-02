Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 13:04

Solenidade na manhã desta quarta-feira no auditório do Centro de Administração Municipal marcou o início do procedimento de posse dos concursados convocados para atuar na Rede Municipal de Ensino, em Dourados. A prefeita Délia Razuk, participou da abertura do evento e falou aos profissionais que ingressam no quadro de funcionários da Secretaria de Educação.

“Estou muito feliz pela posse de cada um de vocês. Já faz 10 anos que isso não acontecia. Então nós todos somos abençoados, pela preparação de vocês para serem aprovados e fazer parte do quadro de profissionais da educação”, disse a prefeita.

Délia lembrou que a administração dura apenas quatro anos, no entanto, os profissionais empossados têm todo um futuro pela frente para contribuir com Dourados. “Eu tenho com vocês 4 anos juntos. Mas vocês podem contribuir por muito mais tempo. Estou muito orgulhosa deste momento”, disse.

A recepção dos 328 novos concursados que foram designados em um dos primeiros atos da nova administração tem sido feita pela secretária Audrey Milan Conti, da Educação, e Denize Portolann, da Administração e vai acontecer também nesta quinta-feira e sexta-feira. O início das aulas está agendado para o dia 13 de fevereiro em todas as escolas e Ceims da Rede Municipal de Ensino. Nesta quarta-feira, foi dada posse a 140 concursados, de um total de 328.

Para finalizar, a prefeita ressaltou a responsabilidade de cada um em contribuir com o futuro de nosso município. “É trabalhando na educação de nossas crianças que contribuímos para o futuro”, finalizou.