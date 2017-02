Pós-graduação da UNIGRAN está com as inscrições abertas para 20 cursos presenciais

O mercado de trabalho tem sido constantemente avaliado por especialistas como saturado em vários campos profissionais. Com a concorrência pelas melhores vagas intensificada pela situação econômica de crise, muitos graduados têm optado pela especialização como estratégia para aprimorar habilidades e se destacar.

Para a diretora de Pós-graduação Presencial da UNIGRAN, Rosilene Moreira, a especialização é uma oportunidade para aquelas pessoas que pretendem passar por um aprimoramento pessoal e profissional. Esse tipo de curso, segundo ela, agrega valor ao currículo e conhecimento aprofundado. “Em algumas instituições, a conclusão de uma especialização pode agregar até 15% de aumento salarial”, ressalta a coordenadora.

A UNIGRAN oferece uma ampla gama de opções com especializações nas áreas Contábeis e Administrativas, da Saúde e da Educação. Na área de Saúde as alternativas são: Biomedicina Estética, Enfermagem do Trabalho, Enfermagem Estética, Farmácia Estética, Fisioterapia Dermato-funcional, Fisioterapia do Trabalho, Fisioterapia Esportiva, Nutrição Esportiva, Personal Trainer na Saúde, Psicanálise, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Saúde do Trabalhador e Saúde Estética.

A Instituição ainda oferece os cursos de Educação Especial Inclusiva, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia e Meio Ambiente, MBA em Auditoria e Controladoria Contábil, MBA em Gestão Estratégica Empresarial e Agroindustrial, MBA Executivo em Administração com Ênfase em Recursos Humanos, além do Programa de Aprimoramento Profissional Medicina Veterinária.

As inscrições para os cursos de Pós-graduação na modalidade presencial estão abertas e as aulas iniciam no mês de março. Para mais informações acesse www.unigran.br/pos ou ligue no (67) 3411 4114.