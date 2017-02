Pontualidade de pagamentos de micro e pequenas empresas cresce em janeiro

Corte de custos e de despesas é a estratégia adotada para honrar os compromissos em dia

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 95,3% em janeiro/17. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos realizados em janeiro/17, 953 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este nível de pontualidade foi maior que os 94,8% registrados em janeiro do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o resultado das vendas de final de ano e a racionalização de custos e despesas, diminuindo o valor médio dos pagamentos efetuados pelas micro e pequenas empresas aos seus credores, contribuíram para este resultado favorável do primeiro mês de 2017,

As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o maior nível de pontualidade de pagamentos em janeiro/17: 96,2%. Nas indústrias a pontualidade de pagamentos foi de 94,3% neste primeiro mês do ano e nas micro e pequenas empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 94,1% em janeiro/17.

O valor nominal médio dos pagamentos realizados em dia foi de R$ 1960 em janeiro/17, uma queda de 4,4% em termos nominais comparando-se com janeiro/16, refletindo iniciativas de cortes de custos e despesas por parte das empresas, visando a manutenção destes pagamentos em dia. O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas comerciais (R$ 1.986), seguido pelo das empresas de serviços (R$1.900) e, por fim, pelas micro e pequenas empresas industriais (R$ 1.883).