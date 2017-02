Policiais do SIG esclarecem morte de advogado e prendem suspeito do crime

Policiais do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Polícia Civil esclareceram o assassinato do advogado Valmir Leite Júnior, encontrado carbonizado no porta malas do próprio carro que estava em chamas na manhã de quinta-feira (16) no bairro Estrela Verá, em Dourados. Juliander de O.A., foi preso e confessou ter matado a vítima a facadas antes de atear fogo.

Após confessar o crime, Julandier, que foi preso nesta sexta-feira, 17, deu detalhes de como esfaqueou Valmir Junior. Disse ainda que após mata-lo em um canavial, colocou o corpo no porta malas do Ford Fusion da vítima e foi até um posto comprar combustível para incendiar o veículo com o advogado dentro e despistar o assassinato.

Os investigadores do SIG vistoriam o local onde ocorreu o assassinato foram ao posto de combustíveis em que o suspeito passou após matar o advogado. Autor e vítima teriam se desentendido momentos antes do crime.

Na tarde de ontem a família de Valmir Leite Júnior já havia comunicado a identificação do corpo e anunciou que o velório será na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), na Rua Onofre Pereira de Matos, número 1712, região central. A iniciativa ocorreu antes mesmo que os exames de DNA com resultado previsto para daqui 30 dias fosse divulgado.

“A Família comunica com profundo pesar que infelizmente foi confirmada a morte de Valmir Leite Junior. O amado filho, irmão, tio, cunhado, esta agora nos braços do Pai a quem pedimos que nos conforte. O Velório terá início a partir 17 horas, na OAB de Dourados, localizada na Rua Onofre Pereira de Matos, entre as ruas João Rosa Goes e Av. Presidente Vargas. Desde já a família agradece todas as condolências (sic)”, publicaram ontem familiares na página pessoal que o advogado mantinha no Facebook.

A própria subseção local da OAB também havia informado que “a pedido da família, mesmo antes de ficarem prontos os exames de DNA enviados para Campo Grande, o Delegado responsável pelo caso providenciou todos os documentos para a liberação do corpo a fim de que o mesmo fosse velado e sepultado”.

A suspeita de que o corpo era de Valmir Leite Júnior começou no mesmo dia que o encontraram carbonizado. Isso porque o Ford Fusion localizado pela PM (Polícia Militar) em chamas no bairro Estrela Verá, por volta das 06h30 de quinta-feira, era do advogado, conforme o pai dele, Valmir Leite. A mãe da vítima explicou que ele saiu de casa por volta das 08 horas de quarta-feira (15) rumo a Ponta Porã, onde apresentaria à Justiça um cliente que era foragido do regime Semiaberto. Embora tenha dito à família que ficaria na fronteira para as aulas do curso de medicina que fazia no Paraguai, ele não foi mais encontrado e o celular já estava desligado.

Informações 94fmdourados