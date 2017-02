Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 18:20

Um indivíduo de 23 anos de idade, que havia sido preso por tráfico de drogas em 2014, residente no Bairro Universitário em Mundo Novo, foi detido no início da noite de terça-feira (07) por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar daquele Município, quando transportava 524 quilos de maconha.

Os militares obtiveram a informação de que um veículo VW Parati, de cor branca, com placas de Cuiabá-MT, teria sido carregado com drogas em um sítio localizado nas proximidades da fronteira com o Paraguai e seguia rumo a Mundo Novo.

Diante disso, os policiais passaram a monitorar a região. Decorrido determinado tempo o veículo suspeito foi avistado, seguindo em alta velocidade pela Avenida Castro Alves (BR-163). Foram dadas ordens de parada através do uso de sirene e giroflex, porém o condutor desobedeceu e empreendeu ainda mais velocidade, sendo que após o monitoramento tático realizado por cerca de três quilômetros o traficante chegou até o Bairro Vila Nova onde abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de pastagem, onde foi alcançado e capturado.

Na vistoria ao veículo foram localizados 27 grandes volumes de maconha, que pesados totalizaram 524 (quinhentos e vinte e quatro) quilos. O traficante, que disse estar transportando a droga mediante determinado valor, foi conduzido à delegacia de Polícia juntamente com o veículo e o narcótico.