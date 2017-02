Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 07:02

Natal (RN), Aracaju (SE) e Porto Alegre (RS) foram escolhidas para início da implantação do plano, a partir de 15 de fevereiro

As cidades de Natal (RN), Aracaju (SE) e Porto Alegre (RS) foram as capitais escolhidas para início da implantação do Plano Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça e Cidadania.

A partir do dia 15 de fevereiro, uma série de ações integradas entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Norte começarão a acontecer no combate à criminalidade em Natal.

O foco será na redução de homicídios dolosos, feminicídio e violência contra a mulher, além da modernização do sistema penitenciário e combate à criminalidade organizada transnacional.

“É uma parceria inédita entre o governo federal e os estados. Pela primeira vez, um Plano Nacional de Segurança efetivamente sai do papel”, destaca o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O ministro e o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, assinaram o Pacto Federativo pela Segurança Pública.

Como uma das principais ações do Plano, está a montagem do Núcleo de Inteligência, que unirá as áreas de inteligência das polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil e as áreas de inteligência penitenciária federal e estadual.

Um mapa atualizado em tempo real marcará as áreas de incidência de crimes e outras informações, possibilitando a realização de operações específicas no combate à criminalidade.

Do Portal Brasil