Pedro Pepa faz solicitações para melhorar ruas e a segurança das pessoas

O vereador Pedro Pepa (DEM) apresentou, na sessão desta segunda-feira, dia 13, várias indicações atendendo demandas da sociedade. O vereador solicitou à Prefeitura soluções para recuperação de ruas e melhoria no trânsito de Dourados.

Pepa pediu o recapeamento da Rua Clóvis Cerzosimo de Souza, trecho entre o BNH 2º Plano e o Jardim Santa Brígida. “Sou conhecedor dos problemas daquela região. Apesar de termos levado muitos benefícios aos bairros daquela região continuamos lutando para melhorá-la ainda mais. Agora estamos na luta para o recapeamento total da Clóvis Cersozimo de Souza, rua de ligação importante da região e que tem grande movimentação de veículos”, diz o vereador.

Pepa solicitou também patrolamento e cascalhamento das ruas do Jardim Vitória e do Parque dos Jequitibás. “O período de chuvas intenso deixou as ruas desses bairros intransitáveis. Recebo diariamente pedidos pelo Facebook e WhatsApp e nas ultimas semanas aumentou muito o número de reclamações nestes locais”, afirma.

Para os moradores do bairro Altos do Indaiá o vereador solicitou da bancada de deputados do DEM a agilização da liberação dos recursos para o inicio da segunda etapa de pavimentação das ruas do bairro. “O bairro recebeu asfalto em diversas ruas na primeira etapa, mas a segunda não iniciou ainda. Precisamos resolver o problema do asfalto lá urgente. O bairro passa por momento difícil. Veja, por exemplo, a Rua Sadamu Minohara que está intransitável”, ressalta.

Pedro Pepa informa ainda que está atento ao caso da travessia da MS-156, na região dos bairros Dioclécio Artuzi e Guaicurus e da BR-463, na região do Campo Dourado. “Estamos lutando por passarelas na MS-156 para garantir segurança aos moradores. Na BR-463 também, que é outro local com grande movimentação de pessoas. Lá também há risco iminente de tragédias. Por isso estamos preocupados com as travessias de rodovias em Dourados”, ressalta.