Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 09:27

Decretação de falência, solicitação e processos de recuperações judiciais também registraram quedas em janeiro

O ano começou com um cenário melhor para os empresários brasileiros. Dados da Boa Vista SCPC indicam que o número de empresas que enfrentam dificuldades e em função desses problemas pediram ou tiveram de sair do mercado caiu neste início de 2017.

De acordo com a pesquisa feita pela entidade, os pedidos de falência caíram 33,9% frente a dezembro do ano passado. Na comparação, com janeiro de 2016, houve queda de 12,2%.

As falências decretadas também recuaram. Entre dezembro e janeiro, caíram 24,2%. Os números apontam, ainda, que os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais também diminuíram nessa base de comparação: 36,5% a primeira e 34,5% a segunda.

Origem das informações sobre falência

Segundo a entidade, o indicador de falências e recuperações judiciais é construído com a apuração das informações mensais registradas na base de dados da Boa Vista SCPC. Esses números são oriundos dos fóruns, varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça dos estados.

Do Portal Brasil