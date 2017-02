Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 10:30

Paulistão começa hoje com objetivos distintos para os grandes do Estado

Um dos estaduais mais tradicionais do futebol brasileiro, o Campeonato Paulista retorna para sua 116ª edição neste ano de 2017. A competição, que terá início neste sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21h(de Brasília), com o jogo entre Santos e Linense, na Vila Belmiro, reunirá 16 equipes, que se esforçarão dentro de campo para chegar até a final, no dia 8 de maio, e buscar a glória de levantar a taça da competição.

A atual edição servirá como provação para alguns dos grandes do Estado e de teste para outros. Com foco na disputa da Copa Libertadores, Santos e Palmeiras entram na competição buscando dar um entrosamento maior para suas equipes titulares e os novos reforços, procurando deixar seus times encaixados para a disputa do torneio continental. Já São Paulo e Corinthians, que contrataram novos nomes que chegam para brigar pela titularidade, buscam o título para apagar a má impressão deixada com campanhas irregulares em 2016 e embalar a reação dos clubes para uma boa temporada em 2017.

Santos

Atual bicampeão do Campeonato Paulista, além de ter chegado nas últimas oito finais da competição, o Santos inicia a disputa do Estadual com confiança para vencer o torneio pela 23ª vez em toda a sua história.

Para o ano de 2017, o Peixe manteve a base do time que foi vice-campeão do Brasileirão de 2017 e ainda contratou reforços pontuais. No total são cinco nomes novos para esta temporada: o zagueiro Cleber, o lateral direito Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete e os atacantes Vladimir Hernández e Bruno Henrique.

Neste ano, o Santos está de volta à disputa da Copa Libertadores após ficar de fora em 2016. Apesar disso, o time não pretende abrir mão da disputa pelo título do Campeonato Paulista. O volante Renato falou sobre a ambição de defender o título do Estadual, mas negou que o Santos entra com favoritismo pelas últimas campanhas.

“Todo mundo quer chegar à final e ser campeão. Temos campeonatos importantes que vão começar, mas não vamos abrir mão. Queremos outra final. Outros três grandes se reforçaram com jogadores de qualidade. Não acredito que somos favoritos. Temos que estar preparados para mais uma vez chegar à final”, declarou o experiente volante.

O Santos, que integra o Grupo D do Campeonato Paulista ao lado de Ponte Preta, Audax e Mirassol, fará sua estreia no Campeonato Paulista nesta sexta-feira, às 21h(de Brasília), quando recebe o Linense, na Vila Belmiro.

Corinthians

O Corinthians, que caiu nas semifinais da edição de 2016 do Campeonato Paulista e terminou na terceira colocação geral, entra na disputa do Estadual em 2017 buscando entrosar sua equipe para a sequência do ano. O Timão, que terá apenas as fases inicias da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil no início do primeiro semestre, busca o título do Paulistão, que seria seu 28º na história, para apagar a má impressão deixada com a campanha irregular na temporada passada.

Após passar por um desmanche no ano de 2016, o Corinthians conseguiu manter sua base para 2017 e ainda contratou alguns reforços para elevar a qualidade técnica do time. Nesta janela de transferências chegaram ao clube o zagueiro Pablo, os volantes Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Gabriel, os atacantes Kazim e Jô, que já treinava com o grupo desde a última temporada, e o meia Jadson, que define os últimos detalhes para ser anunciado. Outro nome a ser integrado ao elenco foi o lateral esquerdo Moisés, que retornou de empréstimo do Bahia.

Além dos diversos nomes contratados, o clube também teve mudança no comando técnico. Após a demissão de Oswaldo de Oliveira, Fábio Carille foi efetivado ao posto de treinador. Apesar de ainda buscar entrosamento com a chegada de diversos reforços, o novo comandante se mostra confiante para a disputa do Campeonato Paulista após uma boa pré-temporada.

“A gente tem que melhorar muito, mas, pela fase de preparação, por serem apenas 20 dias de trabalho e com um grupo modificado, o resultado até o momento está maior do que a gente esperava”, afirmou. “Estou muito satisfeito com o período, foi muito bom tudo que a gente construiu nesse tempo de treinos. Nomes como o Moisés, que foi muito bem fazendo a lateral, apareceram. O trabalho está muito gratificante, vai ser muito legal e vai dar certo”, projetou.

A estreia do Corinthians no Paulistão acontece neste sábado, às 17h(de Brasília), diante do São Bento, no Estádio Walter Ribeiro. O Timão está no Grupo A da competição, ao lado de Botafogo-SP, Ituano e São Bernardo.

Palmeiras

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras chega ao Campeonato Paulista de 2017 em alta em busca do título do torneio. Sem conquistar o Estadual desde 2008, o Verdão chega à competição com um dos principais elencos em busca da 23ª taça de sua história na competição.

Com foco na disputa da Copa Libertadores, o Palmeiras entra no Paulistão também para entrosar seu time após a chegada de novos reforços para 2017. Apesar da baixa insubstituível do atacante Gabriel Jesus, que deixou o time rumo ao Manchester City, da Inglaterra, o time fez boas contratações na janela de transferências. Para a atual temporada chegaram ao clube o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Hyoran, Alejandro Guerra, Michel Bastos e Raphael Veiga, e os atacantes Keno e Willian. Além deles, o Verdão contratou o técnico Eduardo Baptista para substituir Cuca, que deixou a equipe após a conquista do Brasileirão.

Mais do que um teste de entrosamento para a equipe, o Paulistão também servirá para a definição do time titular do Palmeiras para o restante do ano. Um dos setores mais disputados é o ataque, que foi um dos mais reforçados durante a janela de transferências. Presente no elenco desde 2016, Róger Guedes acredita que esta disputa sadia por posição pode ajudar o Verdão na busca por títulos.

“Esses dias até comentei com o Rafael Marques que tem dois times só do meio para frente. Vai ser uma dor de cabeça boa para o professor montar os titulares”, comentou. “Vai aumentar a pressão em cima de mim, de todo o elenco, pois temos de entrar em todos os campeonatos para ganhar. Estou mais focado agora”, analisou o atacante.

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista acontece no próximo domingo, às 17h(de Brasília), diante do Botafogo-SP, no Palestra Itália. O Palmeiras está no Grupo C do Estadual, junto com Novorizontino, Santo André e São Bento.

São Paulo

O São Paulo vive situação parecida a do rival Corinthians na disputa do Campeonato Paulista. Após chegar à semifinal da Copa Libertadores em 2016, o Tricolor caiu de nível no segundo semestre e fez uma campanha irregular no Brasileirão. Sem vaga na atual edição da competição continental, a equipe do Morumbi também usará o Estadual para entrosar seus reforços e tentar apagar a má impressão deixada no ano passado.

Para a temporada de 2017, o São Paulo fez contratações pontuais para alguns setores, promovendo a chegada do goleiro Sidão, do volante Cícero, e dos atacantes Neilton e Wellington Nem. A novidade que mais empolgou a torcida, porém, foi no banco de reservas. Após a aposentadoria, o maior ídolo da história do clube, o ex-goleiro Rogério Ceni, acertou seu retorno ao Tricolor para ocupar o cargo de treinador.

Empolgado com a dedicação do grupo, Rogério Ceni rasga elogios ao elenco antes da estreia do Paulistão. Com confiança em todos os seus jogadores, o treinador projeta uma mescla da juventude com a experiência para a formação de seu time titular.

“Todos treinam intensamente. Só coisas boas a falar de todos. Só elogios. Todos estão se dedicando, trabalhando no mais alto nível a cada treino”, afirmou. “A média de idade do nosso elenco é baixa, porque 50% dos atletas são formados na base. Se aproveitar dois, três ou quatro da base por jogo, isso mostra força da formação da base. Esses meninos têm uma força muito grande. Não queremos perder os mais velhos, porque a experiência que os jovens ainda não têm é passada pelos mais velhos”, declarou.

A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista será no próximo domingo, às 17h(de Brasília), diante do Audax, na Arena Barueri. O Tricolor, que integra o Grupo B ao lado de Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária, busca seu 21º título Estadual e quer encerrar um jejum de títulos na competição que dura desde 2005.

Regulamento e mudanças

A edição de 2017 teve uma mudança de regulamento em relação ao ano anterior. O torneio estadual teve seu número de equipes participantes reduzido para 16 times, que se dividirão em quatro grupos de quatro equipes. Estes clubes jogarão a primeira fase por 12 rodadas, enfrentando os times que não fazem parte de suas chaves.

Com o encerramento da etapa inicial, os dois melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputada em jogos de ida e volta, com o mando da equipe de melhor campanha na primeira fase. Após esta etapa, serão disputadas as semifinais, também em duas partidas, e a grande decisão, que definirá o grande campeão do Paulistão de 2017 seguindo o critério de jogos nos estádios dos dois times.

As quatros chaves do Campeonato Paulista já estão definidas. No Grupo A aparecem Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo-SP. No Grupo B estão São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária. O Grupo C é composto por Palmeiras, São Bento, Novorizontino e Santo André. Por último, o Grupo D conta com Santos, Ponte Preta, Audax e Mirassol.

Da Gazeta Esportiva