Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 17:30

O técnico Eduardo Baptista realizou na manhã desta sexta-feira um treino tático no Palestra Itália. A atividade, fechada para a imprensa, visava ambientar os jogadores do Palmeiras ao gramado da arena. O treinador só não conseguiu definir a equipe titular que enfrentará o Botafogo-SP, neste domingo, no estádio alviverde, pela primeira rodada do Paulistão.

Segundo Eduardo Baptista, o treino foi levado para o Palestra Itália após serem diagnosticadas dificuldades de adaptação ao gramado no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo. O campo não está nas condições ideais, apresentando buracos e uma quantidade excessiva de areia em algumas áreas.

“Sentimos um pouco contra a Ponte. A bola ficou rápida e demoramos de dez a 15 minutos para entrar no jogo. Nós fizemos um pedido para a diretoria para ter mais um treinamento aqui. Já teríamos o de sábado, mas geralmente você tira o pé para o domingo. E hoje tivemos uma carga um pouquinho maior”, explicou.

Eduardo Baptista preferiu não revelar qual é a dúvida na escalação do Palmeiras. É provável que o treinador teste variações no ataque, já que Willian, Lucas Barrios e Alecsandro disputam a vaga de centroavante.

“Nós chegamos para a estreia em uma condição muito boa. Lógico que não é o ideal, mas é o melhor nível possível para um jogo. Estou muito satisfeito. Ontem testamos uma situação, hoje demos uma olhada em uma outra situação. A equipe vai depender muito do Botafogo-SP. É uma dúvida só, a escalação está praticamente definida”, afirmou.

A imprensa só foi liberada para entrar no campo do Palestra Itália nos minutos finais do treino. O volante Rodrigo, de saída do Palmeiras, não participou das movimentações. Já o meia Hyoran, preterido na lista de 28 inscritos para o Paulista, participou dos trabalhos normalmente.

O zagueiro Mina e o meia Moisés não estão com as condições físicas ideais e estão fora da estreia no Paulista. O venezuelano Alejandro Guerra ainda não conseguiu regularizar sua situação e também será desfalque.

A provável escalação titular é formada por Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian.

Da Gazeta Esportiva