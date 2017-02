Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 15:53

Ídolo da torcida, atacante estende vínculo com o Verdão. Negociação já se estendia entre as partes há algumas semanas

O Palmeiras renovou o contrato do atacante Dudu por mais dois anos. Capitão da equipe, o camisa 7 estendeu seu vínculo com o clube até 2020. A novidade foi anunciada pelo Verdão na tarde desta terça-feira.

Disputado pelos rivais São Paulo e Corinthians no início de 2015, Dudu acertou com o Palmeiras, agitando os bastidores do mercado de transferências naquela ocasião. Antes mesmo de concluir o contrato, válido até o fim de 2018, virou ídolo do Palmeiras nas conquistas da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

Em casa no clube, Dudu já havia revelado a intenção de seguir no Palmeiras por um período maior. As duas partes conversavam há algumas semanas.

– Toda vez que eu entro em campo, é para ajudar muito esse clube, que me dá muito carinho, assim como toda a torcida e todos no CT. Espero ficar mais quatro anos e, se quiserem renovar por mais quatro, vou querer também – afirmou, em março do ano passado.

Dudu acumula 112 jogos no Palmeiras, com 25 gols marcados. Em 2015, ele foi artilheiro do clube na temporada, tendo balançado as redes 16 vezes.

Do Globo Esporte