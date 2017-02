Palmeiras quer vencer São Bernardo para ‘tirar pressão’ e acalmar torcida

Foram precisos dois amistosos e dois jogos oficiais para a torcida do Palmeiras colocar em dúvida o trabalho do técnico Eduardo Baptista. Para acalmar os ânimos, o Verdão tentará vencer o São Bernardo de forma convincente, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Palestra Itália, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A desconfiança teve início após a derrota por 1 a 0 contra o Ituano, no último domingo. Torcedores presentes nas arquibancadas do estádio Novelli Júnior, em Itu, chegaram a ensaiar um canto pedindo a volta do técnico Cuca para o comando do Palmeiras.

A pressão está ligada ao fato de o time ter mostrado atuações de pouco brilho em todos os jogos que disputou até o momento. A torcida, acostumada com o estilo ofensivo que levou ao título brasileiro do ano passado, espera que Eduardo Baptista entrose de imediato os estrelados reforços contratados para este ano.

“Temos que manter uma sequência nos 90 minutos. Estamos oscilando muito, precisamos de mais regularidade. Ter um equilíbrio e fazer como era no ano passado. Isso dá tranquilidade à equipe, porque em muitos jogos criamos as chances e não conseguimos concluir”, analisou Moisés, desfalque nas duas primeiras rodadas.

Os retornos do zagueiro Yerry Mina e do meia Moisés são as duas principais novidades para Eduardo Baptista. Os jogadores foram relacionados pela primeira vez nesta temporada após enfrentarem um cronograma especial de recondicionamento físico.

“É grande minha ansiedade. Não gosto de ficar de fora. Estou vivendo a ansiedade de voltar, porque é gostoso estar junto e poder ajudar de alguma forma. Quando estou fora, procuro passar a experiência do vejo nos jogos, mas é bom estar vivendo os momentos bons e ruins. Espero voltar bem”, disse o camisa 10.

Outro jogador que está de volta à lista de relacionados é o atacante Lucas Barrios. O paraguaio teve uma semana de treinos produtiva e poderá assumir a vaga de Willian Bigode no comando de ataque.

O Palmeiras tem criado diversas chances ofensivas, mas só balançou as redes uma vez nas duas rodadas disputadas até aqui. O time de Eduardo Baptista ocupa a terceira colocação do Grupo C do Paulistão, atrás do líder Santos André (cinco pontos) e do Novorizontino (três pontos).

O São Bernardo também soma três pontos no torneio, mas ocupa a vice-liderança do Grupo A graças aos critérios de desempate. A equipe conquistou a primeira vitória justamente na última rodada, ao bater o São Bento por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio.

Ficha Técnica

Palmeiras x São Bernardo

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 16 de fevereiro de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: José Claudio Rocha Filho (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Guerra, Raphael Veiga (Moisés) e Dudu; Willian (Lucas Barrios)

Técnico: Eduardo Baptista

São Bernardo: Daniel; Eduardo, Edimar, Anderson Conceição e Breno; Vinícius Kiss, Fellipe Mateus e Rafael Costa; Rodolfo, Edno e Walterson

Técnico: Sérgio Vieira

Da Gazeta Esportiva