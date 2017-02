Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 12:55

Ainda no início da temporada, o Palmeiras vem protegendo alguns dos destaques do título do Campeonato Brasileiro 2016. Nesta terça-feira, o clube alviverde oficializou a renovação do contrato do jovem e promissor atacante Roger Guedes, de apenas 20 anos.

O vínculo segue válido até março de 2021, mas o jogador ganhou aumento salarial, o que implica no crescimento da multa rescisória. “Dia muito especial. Fico feliz por mais essa etapa no Palmeiras. Seguimos juntos e fortes. Que 2017 seja melhor ainda, que seja um ano regado de conquistas para todos nós!”, escreveu Roger no Instagram.

Contratado pelo Palmeiras em abril de 2016 após se destacar pelo Criciúma, o atacante ganhou espaço rapidamente sob o comando de Cuca e marcou quatro gols em 31 jogos no Brasileiro, atraindo interesse de clubes europeus. Nas duas partidas com Eduardo Baptista, Roger foi titular.

Recentemente, o clube alviverde prolongou os contratos dos meio-campistas Moisés (31 de dezembro de 2020), Tchê Tchê (25 de dezembro de 2019) e Thiago Santos (25 de dezembro de 2019). Todos receberam aumento salarial para assinar a extensão com o Palmeiras.

Nos dois primeiros amistosos da temporada, o Palmeiras empatou com Chapecoense (2 x 2) e Ponte Preta (1 x 1). A estreia do time alviverde no Campeonato Paulista está marcada para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, contra o Botafogo-SP.

Da Gazeta Esportiva