Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 07:02

Capacitações gratuitas realizadas pelo Sebrae acontecem nos dias 13 e 14 de fevereiro

O Sebrae/MS realiza em Dourados, nos dias 13 e 14 de fevereiro, às 19 horas, as oficinas SEI Comprar e SEI Vender, direcionadas a microempreendedores individuais (MEI) do município. As capacitações acontecem na sede da instituição no município (Rua Presidente Kennedy, 855 – Praça do Cinquentenário).

A oficina SEI Comprar, que ocorre no dia 13, mostra aos empreendedores como calcular valores, gastos e margem de lucro do seu negócio. Também será apresentada a importância da formação de preços para o sucesso do empreendimento.

Para quem quer preparar seus produtos e serviços e conquistar mais clientes, a oficina SEI Vender acontece no dia 14. Os candidatos aprenderão técnicas de marketing e habilidades de vendas.

As oficinas são gratuitas. Inscrições e informações pelo telefone 800 570 0800.