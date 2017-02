Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 17:02

No último jogo o técnico Roger Machado trocou o esquema de jogo do Atlético, esquecendo o 4-2-3-1, tradicional nos últimos anos, e adotando a forma de jogo com três volantes. Esse novo jeito de entrar em campo, inclusive, agrada o camisa 10 Cazares que garante se sentir mais a vontade para jogar.

“Nos treinos a gente joga para frente. E me sinto mais cômodo neste esquema. Estou mais livre para jogar para o ataque em busca do gol. No outro sistema eu também gostava, mas é o treinador que sabe. O time está bom. Estamos neste sistema para jogar para frente. Sinto-me com mais confiança para armar o time. Espero fazer coisas melhores para o Atlético”, comentou.

Para o jogo contra o Joinville, nesta quinta-feira, no Independência, pela Primeira Liga, o Galo deve repetir o esquema com três volantes. Com isso, Cazares seguirá livre para buscar o ataque. Ele acredita que a qualquer momento pode encontrar Fred e Pratto na frente.

“São atacantes que são muito bons e que os rivais têm medo deles. Uma bola eu sei que posso enfiar para eles e sei que sairão coisas boas lá na frente”, finalizou.

Da Gazeta Esportiva